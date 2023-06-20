«Монреаль» подписал новый контракт с нападающим

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Шон Монахан подписал годичный контракт с командой, по которому заработает $ 1,985 млн. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

28-летний Монахан перешёл в «Канадиенс» в результате обмена летом 2022 года. В команде нападающий за 25 матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги набрал 17 (6+11) очков при показателе полезности «-5». Монахан был выбран «Калгари Флеймз» в первом раунде под общим шестым номером драфта 2013 года, однако карьеру спортсмену испортили многочисленные травмы. Всего в НХЛ Монахан в 681 матче набрал 479 (218+261) очков при показателе полезности «-51».

«Монреаль» по итогам прошлого сезона не вышел в плей-офф Кубка Стэнли, заняв 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции.