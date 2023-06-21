Иван Проворов прокомментировал обмен из «Филадельфии» в «Коламбус»

Российский защитник Иван Проворов прокомментировал обмен из «Филадельфии Флайерз» в «Коламбус Блю Джекетс».

«Каждый раз, когда ты приходишь в новую команду, к новым ребятам, другому тренерскому штабу и другому городу, я думаю, что это приносит много новой позитивной энергии. Это помогает тебе играть лучше и получить энергию для сезона.

Обмен? У меня было ощущение, что это случится, особенно если учесть, что «Флайерз» движутся немного в другом направлении, у них что-то вроде долгосрочной перестройки.

«Коламбус»? В команде есть много отличных игроков, много талантов, хоккеистов, которые могут создавать моменты и играть с шайбой. Думаю, что это подходит моему стилю. Я очень рад этому.

Я очень взволнован возможностью выигрывать здесь, продолжать становиться лучше как команда. Никогда не знаешь, что будет. Надеюсь, мы сможем выйти в плей-офф и пройти как можно дальше», — приводит слова Проворова официальный сайт НХЛ.