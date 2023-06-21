Вратарь «Ак Барса» считает, что уровень КХЛ может просесть из-за сокращения лимита

Голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов поделился мнением о новом лимите на легионеров в Континентальной хоккейной лиге. С сезона-2023/2024 командам можно заявлять на матчи не более трёх иностранных хоккеистов — ранее было пять. Кроме того, вратарь рассказал, как относится к конкуренции с другими игроками его амплуа. Мифтахов также высказался о возможном падении уровня КХЛ из-за нового лимита на легионеров.
«Как отношусь к конкуренции с другими вратарями? Конкуренция — это всегда хорошо. Но я больше стараюсь думать о том, как улучшить свою игру. Конечно, я слежу за вратарями НХЛ, стараюсь что-то для себя почерпнуть. А о тех, с кем конкурирую, особо не люблю думать.
Что думаю об ужесточении лимита легионеров? Наверное, это хорошо для российских вратарей. Сейчас многие наши вратари играют в России и Америке. Здорово, что идёт развитие вратарской школы. Благодаря тренерской мысли? Да всё вместе. Может ли просесть уровень КХЛ из-за сокращения лимита? Наверное, да», — приводит слова Мифтахова Metaratings.
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