Величкин назвал сильнейшего канадского хоккеиста КХЛ

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин назвал нападающего Филиппа Майе сильнейшим канадским игроком в КХЛ. В прошедшем сезоне 30-летний канадец сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 66 матчей за «Металлург» и набрал 52 (22+30) очка.

«Есть ли свой Макдэвид в КХЛ? (смеётся). С ним нельзя сравнивать. Но для меня самый сильный канадский игрок — это Филипп Майе. Почему именно он? Его катание, голова и руки. За ним никто не успевает (смеётся). Среди легионеров и канадцев он лучший на льду. Какие он передачи отдаёт. Чувство партнёра на площадке сумасшедшее», — цитирует Величкина Legalbet.

В КХЛ Майе выступает два сезона. Всего в лиге с учётом регулярки и плей-офф канадец провёл 147 матчей, в которых набрал 119 (46+73) очков при показателе полезности «+24».