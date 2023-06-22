Величкин назвал сильнейшего канадского хоккеиста КХЛ

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин назвал нападающего Филиппа Майе сильнейшим канадским игроком в КХЛ. В прошедшем сезоне 30-летний канадец сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 66 матчей за «Металлург» и набрал 52 (22+30) очка.
«Есть ли свой Макдэвид в КХЛ? (смеётся). С ним нельзя сравнивать. Но для меня самый сильный канадский игрок — это Филипп Майе. Почему именно он? Его катание, голова и руки. За ним никто не успевает (смеётся). Среди легионеров и канадцев он лучший на льду. Какие он передачи отдаёт. Чувство партнёра на площадке сумасшедшее», — цитирует Величкина Legalbet.
В КХЛ Майе выступает два сезона. Всего в лиге с учётом регулярки и плей-офф канадец провёл 147 матчей, в которых набрал 119 (46+73) очков при показателе полезности «+24».
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