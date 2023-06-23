В Рязани погиб хоккеист, выпав из окна 18-го этажа

21-летний российский хоккеист Георгий Савин погиб, выпав из окна многоэтажки в Рязани. Об этом сообщил ya62.ru.

Отмечается, что спортсмен выпал с 18-го этажа в Олимпийском городке. В сезоне-2022/2023 Георгий Савин играл за «Рязань-ВДВ» во Всероссийской хоккейной лиге.

Савин находился в системе подмосковного «Витязя». В сезоне-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги нападающий провёл за «Витязь» 13 матчей и отметился одной заброшенной шайбой. В минувшем сезоне за «Рязань-ВДВ» он провёл всего пять игр. Рязанский клуб не попал в плей-офф по итогам регулярного чемпионата ВХЛ. Также он играл за «Рязань-ВДВ» в Национальной молодёжной хоккейной лиге и за «Русских Витязей» в Молодёжной хоккейной лиге.