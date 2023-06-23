Четыре лидера «Калгари» отказались продлевать контракт с клубом

По сообщениям инсайдера НХЛ Фрэнка Серавалли, сразу четыре ведущих игрока «Калгари Флэймз» отказались подписывать контракт с клубом. В их число входят: нападающие Элиас Линдхольм, Микаэль Баклунд и Тайлер Тоффоли, а также защитник Ноа Хэнифин.
Каждый из хоккеистов заявил руководству, что играть за клуб больше не собирается. Теперь канадскому клубу придётся искать варианты обмена хоккеистов.
Напомним, в прошлом сезоне клуб не смог пробиться в плей-офф, после чего контракт с главным тренером Дэррилом Саттером был расторгнут. Команду возглавил Райан Хаска, который на протяжении последних пяти сезонов был ассистентом главного тренера и отвечал за игру в меньшинстве (81,7% за этот период – шестой показатель в НХЛ). До этого он четыре сезона руководил фарм-клубом «Флэймз» в АХЛ.
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