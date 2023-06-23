«Витязь» выразил соболезнования в связи со смертью воспитанника клуба

«Витязь» выразил соболезнования в связи со смертью хоккеиста Георгия Савина. 21-летний воспитанник подмосковного клуба погиб, выпав из окна многоэтажки в Рязани. Отмечается, что спортсмен выпал с 18-го этажа в Олимпийском городке. В сезоне-2022/2023 Георгий Савин играл за «Рязань-ВДВ» во Всероссийской хоккейной лиге.
«Сложно поверить – 22 июня Георгия не стало. Он остался в нашей памяти и в истории «Русских Витязей» 2019–2022 гг. Приносим соболезнования родным и близким, мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Савин провёл в «Русских Витязях» три сезона, в сезоне-2021/2022 был капитаном команды. Всего на счету нападающего 156 матчей и 64 (29+35) набранных очка в МХЛ. В сезоне-2021/2022 нападающий играл в основе «Витязя», где провёл 13 матчей.
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