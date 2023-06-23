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«Витязь» подписал контракт с вратарём Кириллом Устименко

«Витязь» подписал контракт с вратарём Кириллом Устименко
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«Витязь» подписал контракт с вратарём Кириллом Устименко, сообщает пресс-служба подмосковного клуба. Сообщается, что контракт с вратарём рассчитан на один сезон. Накануне «Трактор» расторг контракт с голкипером по соглашению сторон.

24-летний Устименко в составе «Трактора» дебютировал в КХЛ, провёл 11 матчей и одержал пять побед при коэффициенте надёжности 2,61 и 91% отражённых бросков.

В прошедшем сезоне голкипер также выступал в ВХЛ за «Челмет», где за десять матчей регулярного чемпионата одержал четыре победы с 93,2% отражённых бросков. В плей-офф на счету Устименко один матч.

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