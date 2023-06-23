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Агент Налимова объяснил, почему экс-вратарь молодёжной сборной завершил карьеру в 29 лет

Агент Налимова объяснил, почему экс-вратарь молодёжной сборной завершил карьеру в 29 лет
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Шуми Бабаев, представляющий интересы ряда игроков Континентальной хоккейной лиги, объяснил, почему известный российский вратарь Иван Налимов принял решение завершить карьеру в 29 лет.

«Да, Иван завершил карьеру игрока. Он ездил в Санкт-Петербург, ходил к доктору. Ивану сказали, что нужно делать операцию на бедре, почти год восстанавливаться, потом через год опять делать. Эксперименты со своим здоровьем до хорошего не доводят, Налимов принял правильное решение. Он решил перейти на другую работу и найти себя на тренерском поприще. Сейчас Иван тренер вратарей», — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Всего Налимов сыграл в КХЛ 176 матчей, одержав 74 победы и пропустив при этом 434 шайбы. В составе сборной России Иван принял участие в ЮЧМ-2012 и МЧМ-2014.

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