СКА выменял у «Динамо» СПб нападающего молодёжной сборной России

СКА совершил обмен с санкт-петербургским «Динамо», сообщается на официальном сайте армейцев.
В результате сделки состав подопечных Романа Ротенберга пополнил 19-летний нападающий Семён Синяткин. «Динамо» получило денежную компенсацию. Отмечается, что контракт с форвардом рассчитан на три года — до 30 апреля 2026 года.
Синяткин — уроженец Хабаровска. Нападающий занимался в хоккейной школе «Амура», в 11 лет перебрался в Санкт-Петербург. Дебют форварда в Молодёжной хоккейной лиге в составе «Динамо» СПб состоялся в 2021 году. В общей сложности Синяткин сыграл в МХЛ 109 встреч, в которых записал на свой счёт 83 (48+35) балла. В сезоне-2022/2023 нападающий дебютировал в ВХЛ, сыграл восемь матчей за «Динамо» (Санкт-Петербург) и забросил три шайбы.
В августе 2021 года в составе юниорской сборной России форвард стал победителем престижного турнира Кубок Глинки/Гретцки. В пяти матчах набрал 5 (3+2) очков. В сезоне-2022/2023 Синяткин выступал за молодёжную сборную России на Кубке Будущего.
- 23 июня 2023
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