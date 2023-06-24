Марло поделился эмоциями от назначения на пост тренера по развитию игроков «Сан-Хосе»

Патрик Марло поделился эмоциями от своего назначения на пост тренера по развитию игроков и советника по хоккейным операциям «Сан-Хосе». Помимо этого, Патрик станет советником генерального менеджера команды Майка Грира и отдела по хоккейным операциям.

«Я очень рад официальному возвращению в состав организации «Шаркс». С нетерпением жду возможности работать с нашими игроками на льду, чтобы помочь им полностью раскрыть свой потенциал и поделиться знаниями, которые я получил за 23 года игры в Национальной хоккейной лиге. Я также очень хочу работать с Майком (генменеджер «Сан-Хосе» Майк Грир. — Прим. «Чемпионата») и его командой, а также продолжать узнавать новое об игре и деловой стороне хоккея», — цитирует Марло пресс-служба лиги.

Напомним, в конце февраля «Сан-Хосе» вывел из обращения 12-й номер многолетнего лидера «акул» Патрика Марло на торжественной церемонии перед матчем с «Чикаго» (3:4 Б). Нападающему принадлежат клубные рекорды по матчам (1607), голам (522) и очкам (1111). Помимо «Сан-Хосе», Марло выступал в лиге за «Торонто» и «Питтсбург».