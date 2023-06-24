КХЛ оригинально поздравила фанатов с Днём молодёжи видео с Александром Радуловым

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги в официальном телеграм-канале оригинально поздравила фанатов с Днём молодёжи. Было опубликовано видео с известным отрывком сентябрьского матча Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом».
В ролике судья встречи Константин Оленин, будучи недовольным поведением нападающего казанцев Александра Радулова, говорит хоккеисту: «Ты чего, молодого нашёл так разговаривать? Сейчас две дам».
Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Отметим, что 5 июля Радулову исполнится 37 лет. Оленину сейчас 42 года.
Последние шесть лет до возвращения в КХЛ форвард выступал в Национальной хоккейной лиге. Сезон-2021/2022 он провёл в составе «Даллас Старз». За 74 матча Александр забросил четыре шайбы и сделал 18 голевых передач. В общей сложности на его счету 591 матч в НХЛ за «Нэшвилл Предаторз», «Монреаль Канадиенс» и «Даллас Старз» и 417 (165+252) очков при суммарном показателе полезности «+69».
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