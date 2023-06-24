Журналист ESPN назвал лучший клуб для продолжения карьеры Евгения Кузнецова

Журналист ESPN Грег Вышински назвал сделку по обмену российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, на которую «столичные» могли бы согласиться.

«Каролина Харрикейнз» получает: центрального нападающего Евгения Кузнецова (25% зарплаты остаётся за «Вашингтоном»), защитника Ника Дженсена.

«Вашингтон Кэпиталз» получает: защитника Бретта Песке, вингера Теуво Терявяйнена и выбор во втором раунде драфта 2024 года.

Почему это сработает: я никогда не забуду, как тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор восторженно восхвалял Евгения Кузнецова на Матче всех звёзд НХЛ 2022 года, и это чувство было взаимным. Сообщается, что Кузнецов просил «Кэпиталз» об обмене в течение нескольких сезонов. У 31-летнего хоккеиста осталось два года по контракту с кэпхитом $ 7,8 млн.

Признавая его проблемы вне льда в прошлом, я думаю, что Роли — хорошее место для него, Бриндамор — хороший тренер, а «Харрикейнз» — хорошая команда, в которой уже есть российские соотечественники Андрей Свечников и Пётр Кочетков. Он также является тем динамичным атакующим игроком, который им нужен, тем более в центре.

28-летний Песке недавно сменил агента. До статуса неограниченно свободного агента остался год. Если станет ясно, что их финансовые запросы не совпадают, я могу представить, что «Харрикейнз» обменяют его сейчас, но не в ущерб своей защите. Вот тут-то и появляется Дженсен — великолепный защитник, подписавший контракт с кэпхитом $ 4,05 млн в течение следующих трёх сезонов. Терявяйнен помогает заставить деньги работать — он зарабатывает $ 5,4 млн и следующим летом становится неограниченно свободным агентом — и отвечает некоторым потребностям «Кэпиталз» в атаке.

«Вашингтон» оставляет за собой 25% зарплаты Кузнецова, чтобы обменять его, получить драфт-пик во втором раунде и шанс подписать Песке на долгосрочной перспективе в качестве более молодой версии Дженсена. Два соперника по дивизиону помогают друг другу", — приводит слова Вышински ESPN.