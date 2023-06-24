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Журналист ESPN назвал лучший клуб для продолжения карьеры Евгения Кузнецова

Журналист ESPN назвал лучший клуб для продолжения карьеры Евгения Кузнецова
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Журналист ESPN Грег Вышински назвал сделку по обмену российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, на которую «столичные» могли бы согласиться.

«Каролина Харрикейнз» получает: центрального нападающего Евгения Кузнецова (25% зарплаты остаётся за «Вашингтоном»), защитника Ника Дженсена.
«Вашингтон Кэпиталз» получает: защитника Бретта Песке, вингера Теуво Терявяйнена и выбор во втором раунде драфта 2024 года.

Почему это сработает: я никогда не забуду, как тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор восторженно восхвалял Евгения Кузнецова на Матче всех звёзд НХЛ 2022 года, и это чувство было взаимным. Сообщается, что Кузнецов просил «Кэпиталз» об обмене в течение нескольких сезонов. У 31-летнего хоккеиста осталось два года по контракту с кэпхитом $ 7,8 млн.

Признавая его проблемы вне льда в прошлом, я думаю, что Роли — хорошее место для него, Бриндамор — хороший тренер, а «Харрикейнз» — хорошая команда, в которой уже есть российские соотечественники Андрей Свечников и Пётр Кочетков. Он также является тем динамичным атакующим игроком, который им нужен, тем более в центре.

28-летний Песке недавно сменил агента. До статуса неограниченно свободного агента остался год. Если станет ясно, что их финансовые запросы не совпадают, я могу представить, что «Харрикейнз» обменяют его сейчас, но не в ущерб своей защите. Вот тут-то и появляется Дженсен — великолепный защитник, подписавший контракт с кэпхитом $ 4,05 млн в течение следующих трёх сезонов. Терявяйнен помогает заставить деньги работать — он зарабатывает $ 5,4 млн и следующим летом становится неограниченно свободным агентом — и отвечает некоторым потребностям «Кэпиталз» в атаке.

«Вашингтон» оставляет за собой 25% зарплаты Кузнецова, чтобы обменять его, получить драфт-пик во втором раунде и шанс подписать Песке на долгосрочной перспективе в качестве более молодой версии Дженсена. Два соперника по дивизиону помогают друг другу", — приводит слова Вышински ESPN.

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