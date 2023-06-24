Крикунов рассказал, как в 1970-х «Крылья Советов» охранял экс-телохранитель президента США

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов рассказал интересную историю о временах, когда он был игроком «Крыльев Советов». В сезоне-1975/1976 команда провела Суперсерию с клубами Национальной хоккейной лиги. «Крылья Советов» провели четыре встречи и потерпели одно поражение. Тогда клуб из СССР разгромил «Баффало Сэйбрз» со счётом 12:6. Крикунов рассказал, что охрану советской команды доверили бывшему телохранителю президента США.

«На самом деле обстановка уже перед матчем с «Питтсбургом» сложилась непростая. Тогда в Союзе возникли скандалы вокруг эмиграции евреев. В один из годов свободный выезд разрешили — из Латвии тогда много народу уехало. Под Торонто даже образовался целый городок наших бывших соотечественников, тысяч тридцать человек. А потом гайки вновь закрутили, «железный занавес» наступил. Вот выходцы из СССР против этого и протестовали, хотели видеть своих родственников.

Каким образом? Например, решили сорвать нам встречу в Питтсбурге, сплошным кольцом окружили местный дворец спорта. Но просто не знали, что мы на игру приезжаем заранее — бывает, за три часа. А они буквально перед матчем выстроили цепь. Думали, что мы появимся за несколько минут до стартового вбрасывания: переоделись, вышли и сразу играть. Всякие инциденты происходили. Бросали на лёд пакеты с краской…

Полиция? Особенно много летело с трибун в Нью-Йорке, в последнем матче серии с «Айлендерс». Что же касается полиции… В Питтсбурге по этим причинам нас охраняли очень тщательно. К тому же у нас гостиница находилась недалеко от дворца спорта. И вот мы идём на арену, и рядом с нами едет полицейский на мотоцикле. Запомнился такой здоровяк по имени Пол — раньше он служил в охране американского президента, а здесь стал нашим телохранителем.

Чувствовали ли себя спокойнее? Мы занимали в гостинице целый этаж, и там располагалась полиция, никого не пускали. При входе копы тщательно сверяли фотографии, чтобы никто посторонний в нашу сторону пробраться не мог», — приводит слова Крикунова «Спорт уик-энд».