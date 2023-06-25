«Каролина» продлит контракт с капитаном Джорданом Стаалом на четыре года
Поделиться
«Каролина» продлит контракт с капитаном Джорданом Стаалом на четыре года, сообщает инсайдер НХЛ Пьер ЛеБрюн.
Ранее сообщалось, что стороны не могут прийти к соглашению. По данным источника, стороны в данный момент завершают согласование деталей сделки, связанных с ограничениями на обмен игрока. По новому контракту 34-летний нападающий будет зарабатывать в среднем $ 2,9 млн в год. По текущему контракту, который истекает этим летом, канадец получает $ 6 млн в год.
Стаал выступает за «Каролину» с 2012 года. В прошлом сезоне ветеран провёл за «ураганов» 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 34 (17+17) очка. В плей-офф на счету Стаала 8 (2+6) очков в 15 матчах.
Комментарии
- 25 июня 2023
-
09:10
-
08:50
-
08:30
- 24 июня 2023
-
23:57
-
23:50
-
23:40
-
23:28
-
23:12
-
22:57
-
22:48
-
22:36
-
21:58
-
21:37
-
21:18
-
20:58
-
20:37
-
20:23
-
19:58
-
19:34
-
19:18
-
19:15
-
18:58
-
18:34
-
18:29
-
18:18
-
17:49
-
17:22
-
16:47
-
16:31
-
15:55
-
15:35
-
15:05
-
14:35
-
14:00
-
13:30
Партнерский контент