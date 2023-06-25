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«Каролина» продлит контракт с капитаном Джорданом Стаалом на четыре года

«Каролина» продлит контракт с капитаном Джорданом Стаалом на четыре года
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«Каролина» продлит контракт с капитаном Джорданом Стаалом на четыре года, сообщает инсайдер НХЛ Пьер ЛеБрюн.

Ранее сообщалось, что стороны не могут прийти к соглашению. По данным источника, стороны в данный момент завершают согласование деталей сделки, связанных с ограничениями на обмен игрока. По новому контракту 34-летний нападающий будет зарабатывать в среднем $ 2,9 млн в год. По текущему контракту, который истекает этим летом, канадец получает $ 6 млн в год.

Стаал выступает за «Каролину» с 2012 года. В прошлом сезоне ветеран провёл за «ураганов» 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 34 (17+17) очка. В плей-офф на счету Стаала 8 (2+6) очков в 15 матчах.

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