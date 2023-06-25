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«Каролина» вернёт защитника Тони Деанджело, отдав «Филадельфии» молодого игрока

«Каролина» вернёт защитника Тони Деанджело, отдав «Филадельфии» молодого игрока
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«Каролина» вернёт защитника Тони Деанджело, отдав «Филадельфии» молодого игрока, сообщает инсайдер НХЛ Пьер ЛеБрюн.

При этом «Флайерз» оставят в своей платёжке 50% кэпхита игрока, составляющего $ 5 млн. Контракт 27-летнего защитника будет действовать ещё один сезон.

В прошлом сезоне игрок обороны набрал 42 (11+31) очка за 70 матчей регулярного чемпионата при показателе полезности «-27».

Деанджело уже выступал за «Каролину» в сезоне-2021/2022. Тогда за 64 матча регулярного чемпионата НХЛ защитник набрал 51 (10+41) очко при показателе полезности «+31». В 14 играх плей-офф он набрал 10 (1+9) результативных баллов.

Перед прошлым сезоном «Харрикейнз» обменяли Деанджело в «Филадельфию» на три драфт-пика.

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