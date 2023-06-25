Генменеджер «Колорадо» рассказал, какое место в команде займёт нападающий Джохансен
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Генеральный менеджер «Колорадо» Крис МакФарланд прокомментировал обмен нападающего Райана Джохансена. «Эвеланш» выменяли форварда у «Нэшвилла», отдав взамен 29-летнего нападающего Алекса Гальченюка. «Предаторз» сохранят 50% заработной платы хоккеиста.
«Райан — талантливый центрфорвард-ветеран, который займёт место в первых двух звеньях нападения. Он добавит нашей команде габаритов и привнесёт лидерство и опыт в наш состав. Мы с нетерпением ждём возможности добавить его в нашу команду», — цитирует генменеджера пресс-служба лиги.
В минувшем сезоне Джохансен сыграл 55 матчей и набрал 28 (12+16) очков при показателе полезности «-13».
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