Генменеджер «Колорадо» рассказал, какое место в команде займёт нападающий Джохансен

Генеральный менеджер «Колорадо» Крис МакФарланд прокомментировал обмен нападающего Райана Джохансена. «Эвеланш» выменяли форварда у «Нэшвилла», отдав взамен 29-летнего нападающего Алекса Гальченюка. «Предаторз» сохранят 50% заработной платы хоккеиста.

«Райан — талантливый центрфорвард-ветеран, который займёт место в первых двух звеньях нападения. Он добавит нашей команде габаритов и привнесёт лидерство и опыт в наш состав. Мы с нетерпением ждём возможности добавить его в нашу команду», — цитирует генменеджера пресс-служба лиги.

В минувшем сезоне Джохансен сыграл 55 матчей и набрал 28 (12+16) очков при показателе полезности «-13».