Защитник «Сочи» — о нагрузках в межсезонье: был на сборе у Знарка, теперь я ко всему готов

Защитник «Сочи» Глеб Корягин поделился эмоциями от перехода в сочинский клуб. Игрок обороны провёл пять сезонов в «Амуре».

«Насколько тяжело было расставаться с Хабаровском? Это наша жизнь, часть нашей работы. Любой профессиональный хоккеист всегда должен быть готов к возможным переменам. В «Сочи» во мне были заинтересованы, мы достаточно быстро договорились.

Пугают ли возможные большие нагрузки на сборах? Я был в Пинске с Олегом Валерьевичем Знарком. Думаю, я ответил на ваш вопрос (улыбается). Не думаю, что на сборах «Сочи» я смогу увидеть что-то такое, чего раньше не видел. Теперь я ко всему готов.

На что «Сочи» потенциально будет способен в следующем сезоне? Трудный вопрос. Задача понятна: надо выйти в плей-офф. Уверен, нам это по силам. В «Сочи» собирается хороший состав», – цитирует Корягина пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне в составе хабаровского клуба Корягин сыграл 64 матча и набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «-12». В общей сложности в КХЛ в его активе 424 матча в регулярных чемпионатах и 56 (13+43) очков.