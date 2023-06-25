В «Сан-Хосе» отреагировали на возвращение легенды клуба Патрика Марло

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир прокомментировал возвращение легендарного нападающего Патрика Марло в команду. Экс-хоккеист будет работать в «Шаркс» на посту тренера по развитию игроков и советника по хоккейным операциям, а также станет советником Грира.

«Не каждый день получаешь возможность пригласить в команду личность, обладающую подобным уровнем таланта и характера. Патрик был одним из лучших игроков поколения, а сейчас обладает неограниченными знаниями о хоккее.

Немаловажно и то, что Марло был важной частью в становлении «Сан-Хосе» в качестве одной из самых доминирующих франшиз НХЛ за последние 20 лет. Патрик знает, как побеждать и добиваться успеха в НХЛ. Все в «Шаркс» рады, что Марло вернулся в семью. Мы продолжаем строить команду, которой будут гордиться болельщики», — приводит слова Грира пресс-служба «Сан-Хосе» на официальном сайте.