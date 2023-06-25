Россиянин Овчинников проведёт следующий сезон в системе «Торонто»
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Хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал, что 20-летний российский нападающий Дмитрий Овчинников проведёт следующий сезон в структуре «Торонто Мэйпл Лифс».
«Аренда Дмитрия Овчинникова в «Сибири» завершилась. Руководство «Торонто» сообщило игроку, что следующий сезон он проведёт в Северной Америке. У Овчинникова остался год по текущему контракту с «Мэйпл Лифс», — написал Бабаев в «Твиттере».
В минувшем сезоне Овчинников в 68 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги за «Сибирь» набрал 13 (5+8) очков при показателе полезности «+7». В плей-офф нападающий выходил на лёд в трёх встречах, не отметившись результативными действиями. Овчинников был выбран «Торонто» под общим 137-м номером на драфте НХЛ 2020 года.
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