«Лучший день в жизни». Девушка Макдэвида отреагировала на предложение со стороны хоккеиста

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид сделал предложение своей девушке Лорен Кайл.
«Несомненно, лучший день в моей жизни. Тяжело подобрать слова, чтобы рассказать, насколько я счастлива от мысли, что проведу всю оставшуюся жизнь с Коннором. Восемь лет с ним, восемь лет счастья и большой любви. Не могу поверить, что нам предстоит пережить ещё так много мгновений вместе. Я с первого дня знала, что ты мой человек. Спасибо за самое идеальное предложение, которое я бы никогда даже не смогла себе представить. Люблю тебя», — написала Кайл в соцсетях.
Фото: Соцсети Лорен Кайл
В минувшем сезоне 26-летний хоккеист принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, набрав 153 (64+89) очка. В плей-офф у Макдэвида 20 (8+12) очков в 12 встречах.
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