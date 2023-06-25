Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Лучший день в жизни». Девушка Макдэвида отреагировала на предложение со стороны хоккеиста

«Лучший день в жизни». Девушка Макдэвида отреагировала на предложение со стороны хоккеиста
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид сделал предложение своей девушке Лорен Кайл.

«Несомненно, лучший день в моей жизни. Тяжело подобрать слова, чтобы рассказать, насколько я счастлива от мысли, что проведу всю оставшуюся жизнь с Коннором. Восемь лет с ним, восемь лет счастья и большой любви. Не могу поверить, что нам предстоит пережить ещё так много мгновений вместе. Я с первого дня знала, что ты мой человек. Спасибо за самое идеальное предложение, которое я бы никогда даже не смогла себе представить. Люблю тебя», — написала Кайл в соцсетях.

Фото: Соцсети Лорен Кайл

В минувшем сезоне 26-летний хоккеист принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, набрав 153 (64+89) очка. В плей-офф у Макдэвида 20 (8+12) очков в 12 встречах.

Материалы по теме
Хичкок: прошлый сезон Макдэвида был удивительным, но он будет повторяться снова и снова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023