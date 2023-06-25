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Проспект драфта Дэниэлсон назвал любимых хоккеистов в НХЛ

Проспект драфта Дэниэлсон назвал любимых хоккеистов в НХЛ
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Нападающий Нэйт Дэниэлсон, являющийся одним из претендентов на выбор в первом раунде драфта НХЛ, назвал форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби образцом для подражания.

«Для меня образцом для подражания и кумиром в детстве был Сидни Кросби. Помню, как наблюдал за его игрой на Олимпиаде 2010 года. Вероятно, Сидни стал кумиром для многих детей моего возраста.

За кем смотрю сейчас? Отмечу форварда «Баффало» Дилана Козенса и нападающего «Монреаля» Ника Судзуки — это два мастеровитых форварда. Оба хорошо катаются, отлично играют в атаке, но не забывают про оборону. Мне нравится наблюдать за их игрой и брать какие-то вещи для себя», — приводит слова Дэниэлсона TSN.

Драфт Национальной хоккейной лиги пройдёт 28-29 июня в Нэшвилле.

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