Сезон-2023/2024 в КХЛ стартует 1 сентября матчем ЦСКА — «Ак Барс»
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Матч за Кубок Открытия, который будет стартовым в сезоне-2023/2024 в КХЛ, состоится 1 сентября в Москве. Действующий обладатель Кубка Гагарина ХК ЦСКА примет на своём льду казанский «Ак Барс». Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.
Полностью календарь сезона-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги будет опубликован завтра, 27 июня.
Напомним, в прошлом сезоне ЦСКА в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги одолел «Ак Барс» со счётом 4-3.
В сезоне-2023/2024 список участников КХЛ пополнит тольяттинская «Лада». Клуб будет выступать в Восточной конференции. Пять последних лет тольяттинская команда играла в ВХЛ.
В будущем сезоне Континентальной хоккейной лиги команды вновь проведут по 68 матчей.
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