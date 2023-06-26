Белорусский голкипер Алексей Колосов назвал лучших вратарей мира
Поделиться
Белорусский вратарь минского «Динамо» Алексей Колосов рассказал, кого считает сильнейшим голкипером мира.
«Могу выделить двоих: Андрея Василевского из «Тампы» и Илью Сорокина, выступающего за «Нью-Йорк Айлендерс». У Василевского нестандартный стиль, ему от природы много дано: высокий, очень гибкий. Может отбить шайбу, которую даже не видит, интуитивно выставив ловушку. Как будто шайба сама к нему притягивается.
Сорокин – более системный вратарь, можно сказать, классический», — цитирует Колосова журнал Team BY.
Напомним, ранее Илья Сорокин прокомментировал попадание в список номинантов на награду «Везина Трофи», которую вручают лучшему вратарю Национальной хоккейной лиги.
Комментарии
- 26 июня 2023
-
15:34
-
15:19
-
14:49
-
14:37
-
14:25
-
14:10
-
14:00
-
13:28
-
13:04
-
12:47
-
12:30
-
12:25
-
12:10
-
12:00
-
11:35
-
11:17
-
11:07
-
10:48
-
10:28
-
10:18
-
10:05
-
09:43
-
09:22
-
09:08
-
08:46
-
08:33
-
08:18
- 25 июня 2023
-
23:50
-
23:25
-
22:50
-
22:25
-
21:50
-
21:25
-
20:45
-
20:16
Партнерский контент