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Белорусский голкипер Алексей Колосов назвал лучших вратарей мира

Белорусский голкипер Алексей Колосов назвал лучших вратарей мира
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Белорусский вратарь минского «Динамо» Алексей Колосов рассказал, кого считает сильнейшим голкипером мира.

«Могу выделить двоих: Андрея Василевского из «Тампы» и Илью Сорокина, выступающего за «Нью-Йорк Айлендерс». У Василевского нестандартный стиль, ему от природы много дано: высокий, очень гибкий. Может отбить шайбу, которую даже не видит, интуитивно выставив ловушку. Как будто шайба сама к нему притягивается.

Сорокин – более системный вратарь, можно сказать, классический», — цитирует Колосова журнал Team BY.

Напомним, ранее Илья Сорокин прокомментировал попадание в список номинантов на награду «Везина Трофи», которую вручают лучшему вратарю Национальной хоккейной лиги.

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