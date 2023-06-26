Галимов: Знарок не тот тренер, который любит поругаться с игроками. В прессе раздувают

Нападающий «Спартака» Ансель Галимов поделился мнением о главном тренере Олеге Знарке. Под руководством специалиста форвард провёл часть сезона-2019/2020, когда играл за красно-белых. В завершившемся чемпионате Знарок возглавлял «Ак Барс», однако в конце декабря ушёл с поста главного тренера казанцев. Галимов, в свою очередь, провёл чемпионат в «Нефтехимике».

«Что это за команда была в сезоне-2019/2020? Нас возглавлял Олег Знарок, ассистентами у него работали Витолиньш и Игорь Уланов. Помню, в этот год был ковид и сезон был не доигран. В своё время про Знарка говорили, что он силён именно как мотиватор, а не тактик? Олег Валерьевич работал чаше всего в тандеме с Харийсом Витолиньшем. У них была синергия, и каждый выполнял свою работу. Знарок больше эмоционально воздействовал на хоккеистов. Харийс был ответственный за тактику.

У меня не было конфликта с Олегом Валерьевичем? Нет, конфликта никакого не было. Знарок — это вообще не тот тренер, который любит поругаться с игроками. В прессе сейчас зачем-то раздувают то, что не является правдой. Да, он может громко обсуждать с хоккеистом рабочие моменты, но на личности никогда переходить не будет», — приводит слова Галимова «Татар-информ».