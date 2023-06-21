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Вратарь «Ак Барса» ответил на вопрос, было ли у него понимание причин неудач при Знарке

Вратарь «Ак Барса» ответил на вопрос, было ли у него понимание причин неудач при Знарке
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Голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов рассказал о советах, которые ему давали тренеры казанцев Олег Знарок и Зинэтула Билялетдинов. Вратарь также сообщил, что не спрашивал советов у партнёров по команде. Кроме того Мифтахов ответил на вопрос, было ли у него понимание причин провального выступления при Знарке, и высказался о собственной игре в сезоне-2022/2023.

«Какой главный совет получил от Олега Знарка и Зинэтулы Билялетдинова? Совет у всех один — работать и работать. Только честный труд. Были ли неожиданные советы со стороны? Кроме тренеров, партнёров по команде и себя, я никого не слушаю. Был ли впечатлен звёздным составом игроков в раздевалке — спрашивал ли совета у партнёров? Никаких советов ни у кого не спрашивал. Просто выходил и играл.

У команды и у меня самого было понимание причин неудач при Знарке? Не углублялся в этот момент, потому что я думал только о своей игре. Если бы сам попал в какую-то яму, то это было бы гораздо хуже для всей команды. Поэтому концентрировался на своих действиях, как всегда старался улучшать игру. Просто немного другая психология была в тот период. В октябре я старался уделять ещё больше внимания своей игре. Да, результат важен, но я не могу выехать на поле и забить гол. Мне нужно было ловить шайбы — вот и всё», — приводит слова Мифтахова Metaratings.

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