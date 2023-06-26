В КХЛ прокомментировали возможное разглашение зарплат игроков лиги

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов поделился мнением о возможном раскрытии заработных плат в КХЛ. В сезоне-2022/2023 впервые в СМИ массово называли размер зарплат. Кроме того, специалист рассказал, могут ли в Континентальной хоккейной лиге массово рассказывать, сколько получают игроки. Такое может произойти, если примут коллективное согласие.

«Лига не вправе разглашать зарплаты. По закону мы должны получить письменное согласие от игроков на разглашение. Так как некоторые не захотят этого делать, выкладывать зарплаты частично — неправильно. Сам я, честно, не интересуюсь всеми зарплатами. Это хорошая работа журналистов, которые нашли каналы получения информации. Но часто публикуемые данные не совсем точны либо расходятся с реальностью. Мы не видим смысла разглашать зарплаты, пока не будет коллективного согласия от всех игроков.

Что если публиковать общие платёжные ведомости клубов? Так их приблизительно все знают. Если лига придёт к открытию платёжек официально, это будет прорывом? Мы показываем, сколько клубов находится под потолком. В сезоне никто не переходит потолок. Этого сделать нельзя — игрок автоматически не заявится на матч. Все привыкли жить по таким правилам. Мы рассказываем, кто существует на деньги пола, кто на грани потолка», — приводит слова Морозова «Спорт-экспресс».