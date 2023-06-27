Микаэль Баклунд стал победителем премии «Кинг Клэнси Трофи»
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Нападающий «Калгари Флэймз» Микаэль Баклунд стал обладателем «Кинг Клэнси Трофи», сообщается на официальном сайте НХЛ.
Награда вручается игроку, который является примером для партнёров на льду, вне его и принимает активное участие в общественной жизни.
34-летний швед работал с Обществом Альберты, Детской онкологической службой и Специальной Олимпиадой Калгари.
В активе Баклунда в завершившемся сезоне регулярки 82 проведённых матча, в которых швед стал автором 19 шайб и 37 результативных передач. По итогам регулярного сезона «Калгари» занял девятое место в турнирной таблице, набрав 93 очка.
Напомним, победителем Кубка Стэнли в завершившемся сезоне стал «Вегас Голден Найтс». В финальной серии команда оказалась сильнее «Флориды».
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