Микаэль Баклунд стал победителем премии «Кинг Клэнси Трофи»

Нападающий «Калгари Флэймз» Микаэль Баклунд стал обладателем «Кинг Клэнси Трофи», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Награда вручается игроку, который является примером для партнёров на льду, вне его и принимает активное участие в общественной жизни.

34-летний швед работал с Обществом Альберты, Детской онкологической службой и Специальной Олимпиадой Калгари.

В активе Баклунда в завершившемся сезоне регулярки 82 проведённых матча, в которых швед стал автором 19 шайб и 37 результативных передач. По итогам регулярного сезона «Калгари» занял девятое место в турнирной таблице, набрав 93 очка.

Напомним, победителем Кубка Стэнли в завершившемся сезоне стал «Вегас Голден Найтс». В финальной серии команда оказалась сильнее «Флориды».