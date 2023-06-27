Двое россиян вошли во вторую сборную лучших игроков по итогам сезона НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин и форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вошли во вторую сборную лучших игроков регулярного сезона НХЛ-2022/23.

Также в неё попали Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»), Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз»), Хампус Линдхольм («Бостон Рюинз») и Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»).

В активе Сорокина в завершившемся сезоне регулярного чемпионата 62 проведённых матча, в шести из которых российский голкипер оставил свои ворота «сухими». В плей-офф Сорокин провёл шесть игр.

В активе Артемия Панарина 82 матча в регулярном сезоне. В них форвард стал автором 29 шайб и 63 результативных передач. В плей-офф россиянин провёл семь игр, отдав два голевых паса.