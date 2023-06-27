Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Двое россиян попали в список хоккеистов, получивших голоса на «Леди Бинг Трофи»

Двое россиян попали в список хоккеистов, получивших голоса на «Леди Бинг Трофи»
Аудио-версия:
Комментарии

Двое российских хоккеистов попали в список игроков, получивших голоса на «Леди Бинг Трофи» — приз, вручаемый хоккеисту, ставшему образцом честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством. Об этом сообщает Daily Hive.

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин получил 11 баллов, расположившись на 25-м месте. Форвард один раз поставили на третье место и дважды — на четвёртое. Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко стал 31-м, набрав шесть баллов. Его по разу поставили на третье и пятое места.

Отметим, что обладателем «Леди Бинг Трофи» стал нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар, набравший 1175 баллов. В голосовании, проводимом среди членов Ассоциации хоккейных журналистов, словенец получил 77 первых мест. Всего было опрошено 196 журналистов, а в итоговый список кандидатов попало 55 хоккеистсов.

Материалы по теме
Валерий Ничушкин планирует вернуться в «Колорадо» к началу сезона НХЛ — The Denver Post
Материалы по теме
«Его увели ради собственной безопасности». Новые подробности скандального дела Ничушкина
«Его увели ради собственной безопасности». Новые подробности скандального дела Ничушкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023