Двое россиян попали в список хоккеистов, получивших голоса на «Леди Бинг Трофи»

Двое российских хоккеистов попали в список игроков, получивших голоса на «Леди Бинг Трофи» — приз, вручаемый хоккеисту, ставшему образцом честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством. Об этом сообщает Daily Hive.
Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин получил 11 баллов, расположившись на 25-м месте. Форвард один раз поставили на третье место и дважды — на четвёртое. Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко стал 31-м, набрав шесть баллов. Его по разу поставили на третье и пятое места.
Отметим, что обладателем «Леди Бинг Трофи» стал нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар, набравший 1175 баллов. В голосовании, проводимом среди членов Ассоциации хоккейных журналистов, словенец получил 77 первых мест. Всего было опрошено 196 журналистов, а в итоговый список кандидатов попало 55 хоккеистсов.
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