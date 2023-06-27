«Сорокин и Хеллебайк тоже провели потрясающий сезон». Улльмарк — после завоевания «Везины»

Голкипер «Бостон Брюинз» Линус Улльмарк прокомментировал завоевание «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю сезона НХЛ.

«У нас было только два победителя «Везина Трофи» из Швеции. Выиграть эту награду очень важно для меня. Хенрик Лундквист и Пелле Линдберг были большим источником вдохновения для всей Швеции, когда дело доходит до вратарского сообщества. Сначала Пелле, а затем Хенрик. Лундквист теперь член Зала хоккейной славы, главный кандидат. Так что претендовать на ту же награду, что и он, для меня очень почётно и весело.

Илья [Сорокин] и Коннор [Хеллебайк] тоже провели потрясающий сезон. Я думаю, что они были очень близки… Мне очень повезло, очень счастлив, что выиграл», — приводит слова голкипера официальный сайт НХЛ.