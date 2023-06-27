Сорокин набрал 70 баллов в голосовании на «Везину», среди 8 кандидатов — 4 россиянина

Стало известно распределение голосов в борьбе за «Везина Трофи» — приз, вручаемый лучшему вратарю сезона в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин получил 70 баллов в голосовании, проведённом среди генеральных менеджеров клубов НХЛ. Три специалиста поставили вратаря на первое место, 17 — на второе и ещё четверо — на третье. Голкипер «Бостон Брюинз» Линус Улльмарк, выигравший «Везину», набрал 127 очков (22 первых места). Третьим стал Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс», набравший 32 балла (два первых места).

Примечательно, что в восьмёрку кандидатов попало восемь россиян. Места с шестого по восьмое достались Андрею Василевскому из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (пять баллов, одно первое место), Александру Георгиеву из «Колорадо Эвеланш» (три балла за одно второе место) и Игорю Шестёркину из «Нью-Йорк Рейнджерс» (два балла). Четвёртым стал Юусе Сарос из «Нэшвилл Предаторз» (24 балла, два первых места), пятым — Джейк Эттингер из «Даллас Старз» (семь баллов).