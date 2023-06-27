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Девять россиян оказались в списке кандидатов на попадание в сборные сезона НХЛ

Девять российских хоккеистов попали в список кандидатов на попадание в сборные сезона Национальной хоккейной лиги, сообщается на официальном сайте НХЛ.

В голосование, проводившееся среди членов Ассоциации хоккейных журналистов, за звание лучших крайних левых нападающих попали Артемий Панарин, Кирилл Капризов и Александр Овечкин. Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» в итоге, заняв второе место, попал во вторую сборную сезона. Нападающий «Миннесоты Уайлд» стал четвёртым, капитан «Вашингтон Кэпиталз» — седьмым.

Среди правых крайних форвардов оказался один представитель России — Никита Кучеров. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» занял четвёртое место. В голосовании среди центральных форвардом россиян не оказалось.

Михаил Сергачёв попал в число кандидатов-защитников. Хоккеист «Тампы» занял 17-е место. Среди вратарей оказалось сразу четыре представителя России. Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс» в итоге попал во вторую сборную сезона. Александр Георгиев из «Колорадо Эвеланш» стал шестым, Игорь Шестёркин из «Нью-Йорк Рейнджерс» — восьмым, Андрей Василевский из «Тампы» разделил 10-е место с Джереми Свейманом.