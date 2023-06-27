В тренерский штаб «Амура» вошли два специалиста
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В штаб главного тренера «Амура» Андрея Мартемьянова вошли двое тренеров, сообщает пресс-служба хабаровского клуба.
Виталий Атюшов займёт должность тренера защитников. Тренерскую карьеру 43-летний специалист начал в 2021 году в новосибирской «Сибири», где и проработал в должности помощника Андрея Мартемьянова до конца прошлого сезона.
Функции видеотренера продолжит выполнять Станислав Басов. В 2014 году Станислав начал тренерскую карьеру, став видеотренером «Амура». Сезон-2015/2016 провёл на должности тренера-методиста МХК «Амурские Тигры». После этого вновь вернулся в тренерский штаб главной команды на должность видеотренера.
Ранее «Амур» заключил новый однолетний контракт с нападающим Яном Дрозгом.
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