Четверо россиян — в топ-10 главных разочарований драфта НХЛ по версии The Hockey News

Североамериканский портал The Hockey News составил топ-10 главных разочарований драфта НХЛ с 2000 года.
Первые четыре строчки заняли российские хоккеисты — Наиль Якупов, Александр Свитов, Станислав Чистов и Никита Филатов.
Полностью топ-10 главных разочарований драфта НХЛ по версии The Hockey News выглядит так:
1. Наиль Якупов (первый выбор драфта 2012 года, «Эдмонтон Ойлерз»);
2. Александр Свитов (третий выбор драфта 2001 года, «Тампа-Бэй Лайтнинг»);
3. Станислав Чистов (пятый выбор драфта 2001 года, «Анахайм Дакс»);
4. Никита Филатов (шестой выбор драфта 2008 года, «Коламбус Блю Джекетс»);
5. Жильбер Брюле (шестой выбор драфта 2005 года, «Коламбус Блю Джекетс»);
6. Скотт Гленни (восьмой выбор драфта 2009 года, «Даллас Старз»);
7. Ларс Йонссон (седьмой выбор драфта 2000 года, «Бостон Брюинз»);
8. Петр Татичек (девятый выбор драфта 2002 года, «Флорида Пантерз»);
9. Александр Пикар (восьмой выбор драфта 2004 года, «Коламбус Блю Джекетс»);
10. Брайан Ли (девятый выбор драфта 2005 года, «Оттава Сенаторз»).
- 27 июня 2023
-
19:36
-
19:25
-
19:12
-
19:00
-
18:44
-
18:27
-
18:12
-
18:04
-
17:54
-
17:37
-
17:24
-
17:11
-
16:48
-
16:32
-
16:17
-
16:06
-
15:57
-
15:48
-
15:32
-
15:13
-
15:08
-
14:58
-
14:39
-
14:27
-
14:10
-
13:49
-
13:46
-
13:35
-
13:23
-
13:13
-
12:58
-
12:38
-
12:16
-
12:00
-
11:45