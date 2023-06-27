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Четверо россиян — в топ-10 главных разочарований драфта НХЛ по версии The Hockey News

Четверо россиян — в топ-10 главных разочарований драфта НХЛ по версии The Hockey News
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Североамериканский портал The Hockey News составил топ-10 главных разочарований драфта НХЛ с 2000 года.

Первые четыре строчки заняли российские хоккеисты — Наиль Якупов, Александр Свитов, Станислав Чистов и Никита Филатов.

Полностью топ-10 главных разочарований драфта НХЛ по версии The Hockey News выглядит так:

1. Наиль Якупов (первый выбор драфта 2012 года, «Эдмонтон Ойлерз»);
2. Александр Свитов (третий выбор драфта 2001 года, «Тампа-Бэй Лайтнинг»);
3. Станислав Чистов (пятый выбор драфта 2001 года, «Анахайм Дакс»);
4. Никита Филатов (шестой выбор драфта 2008 года, «Коламбус Блю Джекетс»);
5. Жильбер Брюле (шестой выбор драфта 2005 года, «Коламбус Блю Джекетс»);
6. Скотт Гленни (восьмой выбор драфта 2009 года, «Даллас Старз»);
7. Ларс Йонссон (седьмой выбор драфта 2000 года, «Бостон Брюинз»);
8. Петр Татичек (девятый выбор драфта 2002 года, «Флорида Пантерз»);
9. Александр Пикар (восьмой выбор драфта 2004 года, «Коламбус Блю Джекетс»);
10. Брайан Ли (девятый выбор драфта 2005 года, «Оттава Сенаторз»).

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