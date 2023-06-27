Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Свечников оценил свой прошлый сезон в «Сан-Хосе»

Евгений Свечников оценил свой прошлый сезон в «Сан-Хосе»
Комментарии

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Евгений Свечников прокомментировал своё выступление в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Сезон шикарный, мне всё понравилось, всё хорошо. А дальше — как будет, так будет. Прекрасно общались с тренерами, игроками, с генеральным менеджером. Что касается своего будущего, то есть любая возможность, как и в «Сан-Хосе», так и в любом другом клубе», — цитирует Свечникова ТАСС.

В сезоне-2022/2023 Свечников в 59 матчах забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков.

Контракт игрока с «акулами» заканчивается 1 июля. В Континентальной хоккейной лиге права на Свечникова принадлежат казанскому «Ак Барсу».

Свечников становился серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2016 года.

Материалы по теме
Российский игрок «Сан-Хосе»: в Канаде чувствовал себя комфортнее и безопаснее, чем в США
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023