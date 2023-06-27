Евгений Свечников оценил свой прошлый сезон в «Сан-Хосе»

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Евгений Свечников прокомментировал своё выступление в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги.
«Сезон шикарный, мне всё понравилось, всё хорошо. А дальше — как будет, так будет. Прекрасно общались с тренерами, игроками, с генеральным менеджером. Что касается своего будущего, то есть любая возможность, как и в «Сан-Хосе», так и в любом другом клубе», — цитирует Свечникова ТАСС.
В сезоне-2022/2023 Свечников в 59 матчах забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков.
Контракт игрока с «акулами» заканчивается 1 июля. В Континентальной хоккейной лиге права на Свечникова принадлежат казанскому «Ак Барсу».
Свечников становился серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2016 года.
- 27 июня 2023
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