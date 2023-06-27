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Андрей Свечников назвал дату возобновления тренировок на льду после операции на колене

Андрей Свечников назвал дату возобновления тренировок на льду после операции на колене
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников рассказал о своём восстановлении после операции на колене.

«Всё идёт по плану. Уже три с половиной месяца прошло, хожу в зал, работаю над ногой. Уже в июле, с 6-го числа, должен выйти на лёд в первый раз. Восстановление прошло хорошо, никаких осложнений. Первые десять дней было неприятно после операции, а потом всё спокойно», — приводит слова Свечникова «РИА Новости Спорт».

Напомним, Свечников пропустил остаток прошлого сезона из-за разрыва передней крестообразной связки. В сезоне-2022/2023 Национальной хоккейной лиги россиянин принял участие в 64 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 23 шайбы и отдал 32 результативные передачи, суммарно набрав 55 очков.

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