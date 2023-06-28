Ди Джей Смит сохранит пост главного тренера «Оттавы»

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион заявил, что главный тренер Ди Джей Смит и весь его штаб остаются работать в команде в сезоне-2023/2024, сообщает Reuters.

Две недели назад у клуба сменился мажоритарный владелец, которым стал Майкл Андлауэр. Он принял рекомендацию Дориона вернуть Смита несмотря на то, что команда ни разу не выходила в плей-офф за четыре года работы специалиста с ней. У тренера ранее закончился контракт, в котором при этом есть пункт о возможности его продления на ближайший сезон.

«В разговоре Майкл сказал, что хоккейными операциями занимается генеральный менеджер, который выбирает тренера, и я рекомендовал, чтобы Ди Джей и его команда вернулись», — сказал Дорион.

В прошлом сезоне «Сенаторз» отстали от зоны плей-офф на шесть очков. На их счету были 39 побед, 35 поражений в основное время и восемь в овертайме или по буллитам. За четыре года работы Смита в «Оттаве» на счету команды 120 выигрышей, 139 проигрышей в основное время и 32 в овертайме или по буллитам.