Дюбуа: мечтаю выиграть Кубок Стэнли, и в «Лос-Анджелесе» есть всё для этого

Нападающий Пьер-Люк Дюбуа поделился эмоциями от обмена из «Виннипега» в «Лос-Анджелес». Форвард заключил восьмилетний контракт с «Кингз» на сумму $ 68 млн (в среднем $ 8,5 млн в год).
«Я мечтаю выиграть Кубок Стэнли, и я смотрю на организацию «Кингз», на весь состав и персонал и вижу эту возможность.
Мы хоккеисты. Наша работа — играть и соревноваться на льду и выигрывать хоккейные матчи, но мы также проводим время вне льда. Моя карьера проходила в восточных клубах, у меня всегда были снежные зимы, но возможность жить в таком городе как Лос-Анджелес меня очень волнует. Восемь лет — это долгий срок, но я абсолютно не сомневаюсь, что принял верное решение», — цитирует Дюбуа пресс-служба лиги.
Взамен «Джетс» получили права на нападающих Габриэля Виларди, Алекса Иафалло и Расмуса Купари, а также пик второго раунда драфта НХЛ-2024.
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