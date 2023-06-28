Тоффоли — об обмене в «Дэвилз»: хотел остаться в «Калгари», но клуб был не заинтересован

Нападающий «Нью-Джерси» Тайлер Тоффоли заявил, что хотел продлить контракт с «Калгари», но клуб в этом был не заинтересован. Форварда обменяли в «Дэвилз» на нападающего Егора Шаранговича и пик выбора в третьем раунде драфта-2023.
«На встрече в конце прошлого сезона я говорил с бывшим генеральным менеджером Брэдом Треливингом и заявлял, что хотел бы остаться в «Калгари». Треливинг покинул клуб, но разговор состоялся, и все знали, что я хочу остаться. В итоге со мной так никто и не говорил о продлении контракта, я не видел, что во мне была какая-то потребность или желание продлить соглашение. Я ждал диалог, но его не было, и я не чувствовал, что он будет в будущем.
«Дьяволы» добились огромных успехов в прошлом сезоне, и за ними определённо было интересно наблюдать. У них так много талантливых игроков, так что, надеюсь, я смогу помочь сделать всё, что нужно для победы. Хоккей доставляет наибольшее удовольствие, когда вы выигрываете игры», — цитирует Тоффоли пресс-служба лиги.
Тоффоли в прошлом сезоне набрал 73 (34+39) очка в 82 матчах и установил личные рекорды по голам и очкам за регулярный сезон НХЛ.
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