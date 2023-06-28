Отец форварда «Локомотива» Бута рассказал, какой совет дал сыну перед драфтом НХЛ — 2023

Антон Бут, отец 18-летнего нападающего «Локомотива» Даниила Бута, рассказал, что дал совет сыну быть собой и отвечать честно на вопросы перед драфтом НХЛ — 2023.
«На собеседованиях с клубами нужно быть собой, наверняка бывают вопросы с подвохом, каверзные, личные, на них надо отвечать так, как считаешь нужным, а не так, как ему кто-то посоветует для того, чтобы его взяли. Потому что это неправильно, нечестно, он, в конце концов, спортсмен, эта рекомендация единственная, пожалуй, которую я ему дал: чтобы он был самим собой на собеседовании.
Преддрафтовые рейтинги? Я внимания абсолютно им никакого не придаю, поскольку, как я уже сказал, драфт — это непредсказуемое дело. Это не более чем интересное мнение людей, как они это видят», — цитирует Бута ТАСС.
По версии журналиста The Athletic Кори Пронмана Бут будет выбран на драфте под общим 17-м номером. В прошедшем сезоне нападающий провёл 16 матчей за «Локомотив», в которых забросил две шайбы.
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