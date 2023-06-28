Бабаев: когда Минспорта увидит, что уровень КХЛ упал, то увеличит лимит на легионеров

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев считает, что КХЛ необходимо вернуть лимит в пять легионеров. Напомним, со следующего сезона в каждой команде лиги на игру может быть заявлено лишь три легионера.

«К счастью, Алексей Морозов (президент КХЛ. — Прим. «Чемпионата») изначально был согласен с тем, что лиге нужен лимит в пять легионеров, но поступил приказ от Минспорта, с которым он ничего сделать не мог. Поэтому президент КХЛ занял правильную позицию — надо работать с тем, что есть, и пытаться сделать лучше — увеличить лимит, обсуждать это с Минспорта. Надеюсь, Морозов сможет прогнуть эту ситуацию в нашу пользу, особенно когда все увидят, что уровень лиги будет падать, тогда Минспорта и осознает, что это решение не на благо нашего хоккея», — цитирует Бабаева BetOn.

Ранее Морозов заявил, что планирует привлекать на матчи КХЛ представителей Минспорта, чтобы доказать ошибочность сокращения лимита на легионеров.