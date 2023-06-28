«Калгари» подписал двухлетний контракт с Шаранговичем
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Белорусский нападающий Егор Шарангович, который перешёл из «Нью-Джерси Дэвилз» в «Калгари Флэймз» подписал двухлетний контракт с канадским клубом, сообщает Фрэнк Серавалли в своём «твиттере». Среднегодовая зарплата составит $ 3,1 млн.
Егор Шарангович в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 30 (13+17) очков при показателе полезности «-3». В плей-офф хоккеист провёл три матча и не отметился результативными действиями. 25-летний белорусский форвард в общей сложности сыграл 205 матчей в НХЛ и записал на свой счёт 106 (53+53) баллов за результативность.
«Нью-Джерси» в нынешнем сезоне дошёл до второго раунда плей-офф Кубка Стэнли, где проиграл в серии «Каролине Харрикейнз» (1-4). «Калгари» в прошлом сезоне НХЛ в плей-офф не попал.
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