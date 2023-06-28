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Агент Черных: Бойков может провести сезон в Америке, «Динамо» относится с пониманием

Агент Черных: Бойков может провести сезон в Америке, «Динамо» относится с пониманием
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Хоккейный агент и представитель компании Winners Александр Черных рассказал, что защитник Сергей Бойков может провести следующий сезон в Северной Америке.

«Решаются семейные вопросы. Может так получиться, что следующий сезон Сергей проведёт в Северной Америке. «Динамо» на связи и заинтересовано в защитнике. В клубе с пониманием относятся к ситуации и ждут решения самого игрока. Ранее Сергею было сделано квалификационное предложение, которое он не принял по семейным обстоятельствам», — сказал Черных в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

27-летний игрок обороны в прошлом сезоне провёл за бело-голубых 48 матчей, в которых отдал пять результативных передач с показателем полезности «+1».

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