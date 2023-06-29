«Аризона» задрафтовала второго игрока системы «Локомотива» в первом раунде

В ночь на 29 июня по московскому времени в Нэшвилле продолжается драфт Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий из системы «Локомотива» Даниил Бут был выбран клубом «Аризона» под общим 12-м номером. Ранее «Койотс» взяли под шестым номером другого хоккеиста системы ярославского клуба защитника Дмитрия Симашёва.

Бут в минувшем сезоне провёл 15 матчей регулярного чемпионата КХЛ за «Локомотив», в которых забросил две шайбы, и одну игру в плей-офф. Также он выступал за «Локо» в МХЛ и «Локо-76» в НМХЛ. В сезоне-2022/2023 Бут провёл в МХЛ 26 матчей в регулярном чемпионате, набрав 26 (15+11) очков и семь встреч в плей-офф, в которых отметился 9 (4+5) баллами за результативность. В НМХЛ он сыграл шесть поединков, где на его счету 6 (3+3) очка.

Драфт проходит в несколько этапов (раундов), в каждом из них клубы выбирают в соответствии с жеребьёвкой.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию церемонии драфта.