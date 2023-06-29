Впервые за 22 года сразу три россиянина были выбраны на драфте НХЛ в топ-12

В ночь на 29 июня по московскому времени в Нэшвилле продолжается драфт Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий из системы «Локомотива» Даниил Бут был выбран клубом «Аризона» под общим 12-м номером. Ранее «Койотс» взяли под шестым номером другого хоккеиста системы ярославского клуба защитника Дмитрия Симашёва. А «Филадельфия Флайерз» выбрала российский нападающего Матвея Мичкова на драфте НХЛ. Россиянин был выбран под седьмым номером.

Таким образом, впервые за 22 года в топ-12 драфте НХЛ оказалось сразу три россиянина. Последний раз так случалось в 2001 году. Тогда «Аталанта» выбрала Илью Ковальчука под первым пиком, «Тампа» забрала Александра Свитова под третьим номером, Станислав Чистов ушёл пятым в «Аризону».

Ранее стало известно, что «Чикаго» выбрал Коннора Бедарда под общим первым номером драфта НХЛ. Под вторым номером «Анахайм Дакс» выбрал нападающего Лео Карлссона. Адам Фантилли стал третьим номером драфта, которого выбрал «Коламбус Блю Джекетс».