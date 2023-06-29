Агент Симашева: рейтинги драфта НХЛ — работа диванных критиков

Агент защитника Дмитрия Симашева Дэн Мильштейн заявил, что для него не стал неожиданностью выбор россиянина «Аризоной» под шестым номером на драфте НХЛ — 2023.
«Это не такой большой шок. Все рейтинги драфта НХЛ — это работа диванных критиков. Мы понимали, что Дима — один из лучших защитников этого драфта. Год назад он дал мне обещание, что приедет в Северную Америку и без переводчика пройдёт собеседования с клубами НХЛ. Так он и сделал, пообщавшись со всеми свободно на английском языке, давал интервью по радио и телевидению, показал, какой он человек. За счёт этого он был сегодня вознаграждён. До драфт-пика я ему сказал, что его выберут, а он даже не поверил. Поэтому у него была такая реакция», — цитирует Мильштейна «РИА Новости».
Симашев имеет самый высокий выбор на драфте НХЛ среди всех защитников из России в XXI веке.
- 29 июня 2023
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