Агент Симашева: рейтинги драфта НХЛ — работа диванных критиков

Агент защитника Дмитрия Симашева Дэн Мильштейн заявил, что для него не стал неожиданностью выбор россиянина «Аризоной» под шестым номером на драфте НХЛ — 2023.

«Это не такой большой шок. Все рейтинги драфта НХЛ — это работа диванных критиков. Мы понимали, что Дима — один из лучших защитников этого драфта. Год назад он дал мне обещание, что приедет в Северную Америку и без переводчика пройдёт собеседования с клубами НХЛ. Так он и сделал, пообщавшись со всеми свободно на английском языке, давал интервью по радио и телевидению, показал, какой он человек. За счёт этого он был сегодня вознаграждён. До драфт-пика я ему сказал, что его выберут, а он даже не поверил. Поэтому у него была такая реакция», — цитирует Мильштейна «РИА Новости».

Симашев имеет самый высокий выбор на драфте НХЛ среди всех защитников из России в XXI веке.