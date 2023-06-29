Генеральный менеджер «Далласа» был признан лучшим в прошедшем сезоне НХЛ

Джим Нилл из «Далласа» стал лучшим генеральным менеджером в сезоне НХЛ, сообщает пресс-служба лиги. В голосовании принимали участие генеральные менеджеры клубов НХЛ, представители руководства лиги и журналисты. Каждый выбирал тройку кандидатов.
Нилл набрал 91 балл при 12 первых, девяти вторых и четырёх третьих местах. Он опередил Дона Суини из «Бостона» (83 балла, 12-6-5) и Билла Зито из «Флориды» (46, 4-6-8).
«Даллас» в регулярном чемпионате набрал 108 очков в 82 играх и занял четвёртое место в таблице Западной конференции НХЛ. В плей-офф клуб обыграл «Миннесоту» (4-2) и «Сиэтл» (4-3). В финале Западной конференции «Старз» уступили «Вегасу» в шести матчах.
Напомним, вчера «Даллас» заключил двухлетнее соглашение на сумму $ 4,5 млн с нападающим Евгением Дадоновым. За каждый сезон Дадонов получит по $ 2,25 млн.
- 29 июня 2023
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