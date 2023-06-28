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Евгений Дадонов продлил контракт с «Далласом»

Евгений Дадонов продлил контракт с «Далласом»
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«Даллас Старз» объявил о продлении контракта с российским нападающим Евгением Дадоновым. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Клуб и 34-летний хоккеист заключили двухлетнее соглашение стоимостью $ 4,5 млн. За каждый сезон Дадонов получит по $ 2,25 млн.

«Заключение нового контракта с Евгением было одним из наших приоритетов. Он был ключевым игроком для нас на протяжении всего периода, и он поднял свою игру на новый уровень во время плей-офф. Мы рады заключить сделку, которая устроит обе стороны», — приводит слова генерального менеджера «Даллас Старз» Джима Нила сайт НХЛ.

Дадонов стал игроком «Далласа» в феврале этого года после обмена из «Монреаль Канадиенс». Евгений принял участие в 16 матчах плей-офф в минувшем сезоне и набрал 10 (4+6) очков.

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