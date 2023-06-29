Хейз попросит свою русскую невесту поговорить с Торопченко о передаче игрового номера

Нападающий «Сент-Луиса» Кевин Хейз сообщил, что попытается договориться с форвардом «Блюз» Алексеем Торопченко о том, чтобы россиянин передал свой игровой номер 13. Недавно Хейз был обменян из «Филадельфии» на выбор в шестом раунде драфта НХЛ 2024 года.
«Я знаю, что в команде играет русский парень под номером 13. Может быть, моя русская невеста поговорит с ним по поводу передачи игрового номера», — приводит слова Хейза журналист НХЛ Джереми Рутерфорд.
31-летний нападающий набрал 157 (63+94) очков в 253 играх за четыре сезона за «Филадельфию» (2019–2023). Прошлый сезон для Кевина стал лучшим в карьере по количеству сыгранных матчей (81), передачам (36), очкам в большинстве (16) и броскам (209).
Хейз был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2010 году клубом «Чикаго Блэкхоукс» в первом раунде под общим 24-м номером.
- 29 июня 2023
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